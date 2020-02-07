Областная прокуратура обязала мэрию Нижнего Тагила разъяснить налоговые акты

Ранее прокурор Свердловской области подавал заявление о признании незаконными бездействия администрации. По версии истца, мэрия не разработала правовые акты муниципальной услуги, информирующей налогоплательщиков о местных налогах и сборах. Прокурор просил обязать администрацию сделать и утвердить соответствующие документы. Суд первой инстанции удовлетворил требования полностью.

Мэрия подала апелляционную жалобу, а после кассационную. Решение суда осталось без изменений.

На администрацию города возложена обязанность разработать и утвердить правовой акт, регламентирующий предоставление вышеуказанной муниципальной услуги. В настоящее время решение суда вступило в законную силу и подлежит обязательному исполнению, сообщили в пресс-службе администрации города.