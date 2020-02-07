Областная прокуратура обязала мэрию Нижнего Тагила разъяснить налоговые акты
Администрация Нижнего Тагила подала кассационную жалобу в Арбитражный суд по иску прокурора Свердловской области. Правоохранительный орган просил обязать администрацию сделать и утвердить акты по письменному разъяснению о местных налогах и сборах.
Ранее прокурор Свердловской области подавал заявление о признании незаконными бездействия администрации. По версии истца, мэрия не разработала правовые акты муниципальной услуги, информирующей налогоплательщиков о местных налогах и сборах. Прокурор просил обязать администрацию сделать и утвердить соответствующие документы. Суд первой инстанции удовлетворил требования полностью.
Мэрия подала апелляционную жалобу, а после кассационную. Решение суда осталось без изменений.
На администрацию города возложена обязанность разработать и утвердить правовой акт, регламентирующий предоставление вышеуказанной муниципальной услуги. В настоящее время решение суда вступило в законную силу и подлежит обязательному исполнению, сообщили в пресс-службе администрации города.
Администрация города не согласна с решением суда. По данным пресс-службы, планируется обжалование данного решения в установленном законом порядке.