В Екатеринбурге появился офис почетного консула Республики Словения

Исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Алексей Орлов и чрезвычайный, полномочный посол Словении в Российской Федерации Бранко Раковец открыли в Екатеринбурге офис почетного консула Республики.

Год назад данную должность занял руководитель совместного российско-словенского предприятия «ИскраУралТел» Владислав Давыдов. Компания занимается производством телекоммуникационного оборудования на Урале. Вопрос учреждения должности начал развиваться в 2016 году.

Уверен, что деятельность почетного консула будет способствовать расширению торгово-экономических связей на уровне представителей деловых кругов, поощрять развитие дружеских контактов между жителями Урала и Словении в области культуры, образования и туризма, отметил Алексей Орлов на встрече с послом.

Раковец поддержал его мнение и дал высокую оценку возможности сотрудничества России и Словении на уровне регионов.

В период с января по сентябрь 2019 года товарооборот Свердловской области со Словенией составил около 10 миллионов долларов. Регион поставляет в республику обработанные лесоматериалы, электротехническое оборудование, металлы и изделия из них. Также развито сотрудничество в сфере туризма. В Екатеринбурге работает визовый центр Словении и установлено взаимодействие между туроператорами.