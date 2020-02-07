Владимир Путин наградил вице-мэра Екатеринбурга Екатерину Куземку за трудовые успехи
Сегодня, 14:29ПолитикаФото: Екатеринбург.рф
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Президент РФ Владимир Путин наградил вице-мэра Екатеринбурга Екатерину Куземку почетной грамотой «за трудовые успехи и добросовестную работу», сообщает «Just Media».
Сюжеты: Екатеринбург
Почетную грамоту от президента РФ получила и пресс-секретарь Екатеринбургской епархии Анжела Тамбова.
Помимо того, им будут предоставлены льготы — ежегодное получение отпуска в любое время, ремонт и установка зубных протезов в стоматологиях при условии оплаты материалов, скидка 50% на оплату услуг ЖКХ и бесплатное использование общественного транспорта, не включая такси.
Кроме того, екатеринбурженки будут освобождены от транспортного, земельного и имущественного налогов.
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