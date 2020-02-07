Владимир Путин наградил вице-мэра Екатеринбурга Екатерину Куземку за трудовые успехи

Помимо того, им будут предоставлены льготы — ежегодное получение отпуска в любое время, ремонт и установка зубных протезов в стоматологиях при условии оплаты материалов, скидка 50% на оплату услуг ЖКХ и бесплатное использование общественного транспорта, не включая такси.