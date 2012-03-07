На Гальянке избирателям угрожали
7 марта 2012, 14:09ПолитикаОльга
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В день выборов 4 марта в избирательную комиссию по 12-му одномандатному округу поступило 16 жалоб от жителей района. Как рассказала информагентству «Все новости» председатель горизбиркома Лидия Брызгалова, избирателям угрожали, прозрачно намекая, за какого именно кандидата нужно голосовать.
Сейчас эти жалобы рассматривает полиция. Лидия Брызгалова не уточнила,кто именно из кандидатов в депутаты по 12-му округу прибег к такойгрубой форме агитации.
Напомним, что на выборах в городскую думупо 12-му округу за мандат боролись Светлана Алдушина из «СправедливойРоссии», лидер нижнетагильских «единороссов» Александр Маслов, коммунистСергей Пудовкин и беспартийный самовыдвиженец Сергей Чеканов. Главноепротивостояние развернулось между Александром Масловым м СергеемЧекановым, заявил информагентству руководитель областного отделения «ЕдинойРоссии» Виктор Шептий.
В итоге Александр Маслов стал единственным кандидатом-одномандатником от партии власти, который не набрал большинства голосов.
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