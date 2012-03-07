На Гальянке избирателям угрожали

Сейчас эти жалобы рассматривает полиция. Лидия Брызгалова не уточнила,кто именно из кандидатов в депутаты по 12-му округу прибег к такойгрубой форме агитации.

Напомним, что на выборах в городскую думупо 12-му округу за мандат боролись Светлана Алдушина из «СправедливойРоссии», лидер нижнетагильских «единороссов» Александр Маслов, коммунистСергей Пудовкин и беспартийный самовыдвиженец Сергей Чеканов. Главноепротивостояние развернулось между Александром Масловым м СергеемЧекановым, заявил информагентству руководитель областного отделения «ЕдинойРоссии» Виктор Шептий.