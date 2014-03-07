В Нижнем Тагиле завтра пройдет пикет в поддержку Владимира Путина
7 марта 2014, 16:50Политика
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Завтра в Нижнем Тагиле пройдет пикет в поддержку политики Владимира Путина. Главная цель – «информирование тагильчан о колониальной зависимости России от США, информационной войне против нашей страны и восстановлении ее суверенитета».
Вообще по итогам такой информационной кампании организаторы намерены вывести население на референдум, который намечен на осень 2014 года.
Кстати, организатором выступило национально-освободительное движение, или «НОД». Как рассказали нам представители, пикет пройдет на официальных началах. С соответствующими заявлениями они уже обращались в Администрацию города и в полицию.
Итак, пикет запланирован на завтра, на 8 марта. У памятника Черепановым на Театральной площади активисты будут ждать заинтересованных граждан с 14:00 до 16:00 часов.
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