В Нижнем Тагиле завтра пройдет пикет в поддержку Владимира Путина

Вообще по итогам такой информационной кампании организаторы намерены вывести население на референдум, который намечен на осень 2014 года.

Кстати, организатором выступило национально-освободительное движение, или «НОД». Как рассказали нам представители, пикет пройдет на официальных началах. С соответствующими заявлениями они уже обращались в Администрацию города и в полицию.

Итак, пикет запланирован на завтра, на 8 марта. У памятника Черепановым на Театральной площади активисты будут ждать заинтересованных граждан с 14:00 до 16:00 часов.