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Новости Нижнего Тагила

5 дней осталось до окончания приёма заявлений о выборе избирательного участка

7 марта 2018, 07:00Добавить новость
выборы,город,Нижний Тагил,Путин,Россия,Свердловская область,госуслуги
Тагильчан, которые не будут находиться по месту регистрации в день выборов, а также при отсутствии регистрации, могут голосовать на любом избирательном участке. До окончания подачи заявления о выборе участка осталось 5 дней.

Специалисты успокаивают, что подача заявления займёт не более пяти минут. Обратиться можно в любую избирательную комиссию, а также в многофункциональные центры на территории города.

Более того, это реально сделать через личный кабинет портала «Госуслуги». После отправки заявления на почту придёт подтверждение, а также распечатываемая часть заявления с данными об избирательном участке. Её обязательно нужно будет взять с собой в день выборов в любой удобной форме: на бумажном листе или на экране смартфона.

При себе в день выборов нужно обязательно иметь паспорт гражданина. Период приёма заявлений о выборе участка завершится через 5 дней.

 
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