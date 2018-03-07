5 дней осталось до окончания приёма заявлений о выборе избирательного участка

Специалисты успокаивают, что подача заявления займёт не более пяти минут. Обратиться можно в любую избирательную комиссию, а также в многофункциональные центры на территории города.



Более того, это реально сделать через личный кабинет портала «Госуслуги». После отправки заявления на почту придёт подтверждение, а также распечатываемая часть заявления с данными об избирательном участке. Её обязательно нужно будет взять с собой в день выборов в любой удобной форме: на бумажном листе или на экране смартфона.



При себе в день выборов нужно обязательно иметь паспорт гражданина. Период приёма заявлений о выборе участка завершится через 5 дней.