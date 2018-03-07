Медведь плясал в Заксобрании Свердловской области (ВИДЕО)

Депутаты свердловского заксобрания в 2018 году решили весьма оригинально поздравить своих коллег с 8 марта. Прямо в зале выступлений на трибуне для женщин, заседающих в Екатеринбурге в ЗакСо, выступил мужчина в костюме медведя.