Медведь плясал в Заксобрании Свердловской области (ВИДЕО)
7 марта, 10:35ПолитикаЛев Истомин
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В Законодательном собрании Свердловской области женщин с 8 марта поздравил мужчина в костюме медведя. Позже в интернете появилось видео выступления. Артист станцевал в Екатеринбурге для народных избранниц и даже залез на трибуну.
Сюжеты: Екатеринбург
Депутаты свердловского заксобрания в 2018 году решили весьма оригинально поздравить своих коллег с 8 марта. Прямо в зале выступлений на трибуне для женщин, заседающих в Екатеринбурге в ЗакСо, выступил мужчина в костюме медведя.
Артист станцевал для присутствующих и даже забрался на трибуну, сорвав бурные аплодисменты. Ролик, похожий на вирусную рекламу, оказался правдой. Это TagilCity.ru подтвердил один из областных депутатов.
Выступал медведь в костюме мужика. Белый во фраке пошутил народный избранник.
© Лев Истомин, TagilCity.ru
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