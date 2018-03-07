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Новости Нижнего Тагила

Медведь плясал в Заксобрании Свердловской области (ВИДЕО)

7 марта 2018, 10:35Добавить новость
Екатеринбург

В Законодательном собрании Свердловской области женщин с 8 марта поздравил мужчина в костюме медведя. Позже в интернете появилось видео выступления. Артист станцевал в Екатеринбурге для народных избранниц и даже залез на трибуну.

Депутаты свердловского заксобрания в 2018 году решили весьма оригинально поздравить своих коллег с 8 марта. Прямо в зале выступлений на трибуне для женщин, заседающих в Екатеринбурге в ЗакСо, выступил мужчина в костюме медведя.

Артист станцевал для присутствующих и даже забрался на трибуну, сорвав бурные аплодисменты. Ролик, похожий на вирусную рекламу, оказался правдой. Это TagilCity.ru подтвердил один из областных депутатов.

 

Выступал медведь в костюме мужика. Белый во фраке, -- пошутил народный избранник.



© Лев Истомин, TagilCity.ru
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