Медведь плясал в Заксобрании Свердловской области (ВИДЕО)

В Законодательном собрании Свердловской области женщин с 8 марта поздравил мужчина в костюме медведя. Позже в интернете появилось видео выступления. Артист станцевал в Екатеринбурге для народных избранниц и даже залез на трибуну.

Депутаты свердловского заксобрания в 2018 году решили весьма оригинально поздравить своих коллег с 8 марта. Прямо в зале выступлений на трибуне для женщин, заседающих в Екатеринбурге в ЗакСо, выступил мужчина в костюме медведя.





Артист станцевал для присутствующих и даже забрался на трибуну, сорвав бурные аплодисменты. Ролик, похожий на вирусную рекламу, оказался правдой. Это TagilCity.ru подтвердил один из областных депутатов.

Выступал медведь в костюме мужика. Белый во фраке, -- пошутил народный избранник.





