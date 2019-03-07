Майские указы президента внесены в программу пятилетки развития Свердловской области

Среди целевых ориентиров остается установка добиться к 2021 году увеличения продолжительности жизни до 74 лет, однако отмечено, что в следующие три года показатель должен достигнуть 78 лет.

Также во внесенных дополнениях предписано до 2024 года перевести школы области на режим обучения в одну смену.

Еще одной целью 2024 года является трудоустройство 85% выпускников вузов и колледжей.

Также к 2024 году должен вырасти валовый региональный продукт области и достигнуть значения в 3 489 млрд рублей. Прогнозируется увеличение среднего дохода жителей Свердловской области до 49,8 тысяч рублей. А показатель ввода нового жилья к концу 2024 года должен достигнуть 2,5% млн квадратных метров в год.