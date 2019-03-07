Майские указы президента внесены в программу пятилетки развития Свердловской области
Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о внесении изменений в программу «Пятилетка развития Свердловской области на 2017-2021 годы», в которых отражены перспективы развития региона до 2024 года.
Среди целевых ориентиров остается установка добиться к 2021 году увеличения продолжительности жизни до 74 лет, однако отмечено, что в следующие три года показатель должен достигнуть 78 лет.
Также во внесенных дополнениях предписано до 2024 года перевести школы области на режим обучения в одну смену.
Еще одной целью 2024 года является трудоустройство 85% выпускников вузов и колледжей.
Также к 2024 году должен вырасти валовый региональный продукт области и достигнуть значения в 3 489 млрд рублей. Прогнозируется увеличение среднего дохода жителей Свердловской области до 49,8 тысяч рублей. А показатель ввода нового жилья к концу 2024 года должен достигнуть 2,5% млн квадратных метров в год.
Изменения коснулись и развития малого и среднего бизнеса. В 2024 году количество предпринимателей должно вырасти до 40-40,4%, а количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчёте на одну тысячу человек — с 55 до 56. Оборот продукции малого и среднего бизнеса, соответственно, должен вырасти до 4 907 млрд рублей, сообщает «Областная газета».