«Новые известия»: кого из женщин ждут в российской политике больше всего?

Россия по вовлеченности женщин в политику находится на 122 месте в мире. При этом медийность тех, кто находится «около политики», возрастает.

В список для голосования не были включены женщины, занимающие государственные посты. Выбраны были те, кто за счет своей активной деятельности, добился высокого внимания. По итогам голосования среди семи регионов России (Новосибирская, Свердловская, Нижегородская, Омская, Челябинская области, Татарстан и Красноярский край), а также в федеральных Телеграм-каналов, был составлен ТОП-10 женщин, которые в ближайшее время могут набрать политический вес.

Топ-10 женщин с политическими перспективами Фото: "Новые Известия"

Любовь Соболь Она является юристом фонда борьбы с коррупцией и входит в список 100 самых вдохновляющих и влиятельных женщин по версии ВВС.

Она стала популярна, когда ее не допустили к выборам в Московскую думу. Собранные в ее пользу подписи были признаны недействительными. Это привело к активизации протестной деятельности Соболь. В ее биографии насчитывается много громких событий, например, ее выносили на диване из Мосизбиркома. Соболь и ее коллеги выступали ответчиками по ряду судебных разбирательств после московских протестов.

Маргарита Симоньян Главред «Russia Today», «Sputnik» и «Россия сегодня».

Часто входит в рейтинг самых влиятельных женщин страны. Она нередко находится в центре скандалов, связанных с блокировкой пророссийского канала за границей, высказывается по поводу международных и российских проблем. Ее личный авторитет, уважение и связи оказывают влияние на принятие некоторых политических решений. К примеру, ее коллеги отмечают немалую заслугу в освобождении Ивана Голунова.

Анастасия Ивлеева Самый известный блогер, телеведущая и актриса. Ее видео очень популярны.

Анастасия представляет определенный интерес для любых политических сил, потому что у нее большая аудитория. Ивлеева известна тем, что умеет «хайпить», а также смеяться над собой и окружающими. Возможно, когда-нибудь она окажется в российской политике. Например, в 2019 году она участвовала в пресс-конференции Владимира Путина, где задала вопрос о закрытии YouTube.