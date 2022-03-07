Перечень недружественных стран утвердило правительство России

Перечень недружественных стран утвердило правительство России
Перечень недружественных стран утвердило правительство России
Сегодня, 19:20ПолитикаФото: pixabay.com
Перечень иностранных государств, совершающих в отношении российских компаний и граждан недружественные действия, утвердило правительство РФ.

Распоряжение было подготовлено в рамках указа президента России Владимира Путина «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами».

Так, российские граждане и компании, у которых есть валютные обязательства перед зарубежными кредиторами из перечня недружественных стран, могут расплатиться по ним в рублях.

В список таких стран вошли:

  • Австралия;
  • Албания;
  • Андорра;
  • Великобритания;
  • Гибралтар;
  • Исландия;
  • Канада;
  • Лихтенштей;
  • Микронезия;
  • Монако;
  • Новая Зеландия;
  • Норвегия;
  • Республика Корея;
  • Сан-Марино;
  • Северная Македония;
  • Сингапур;
  • США;
  • Тайвань (Китай);
  • Украина;
  • Черногория;
  • Швейцария;
  • Япония

Напомним, в связи с военной операцией на Украине многие иностранные государства ввели санкции в отношении России, ограничения коснулись многих сфер экономики. Однако в правительстве РФ заявили, что готовились к такому развитию, поэтому заранее продумали меры поддержки россиян. Одной из них стали кредитные каникулы, которые распространяются на договоры, заключенные до 1 марта 2022 года.

Сюжеты:
Операция на Украине
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