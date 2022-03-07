Перечень недружественных стран утвердило правительство России

Напомним, в связи с военной операцией на Украине многие иностранные государства ввели санкции в отношении России, ограничения коснулись многих сфер экономики. Однако в правительстве РФ заявили, что готовились к такому развитию, поэтому заранее продумали меры поддержки россиян. Одной из них стали кредитные каникулы, которые распространяются на договоры, заключенные до 1 марта 2022 года.