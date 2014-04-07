Прямая линия с Владимиром Путиным состоится 17 апреля

Как и в прошлом году, прямая линия пройдет в Гостином Дворе. Ее будут транслировать «Россия 1», «Россия 24», а также радиостанции «Маяк», «Вести FM» и «Радио России». Главной темой общения президента с гражданами, как ожидается, станет воссоединение Крыма с Россией, а сам полуостров будет одной из точек прямых включений.

По словам Дмитрия Пескова, в общении с россиянами глава государства уделит внимание «всему спектру проблем, которые стоят на повестке дня».

Все зависит от вопросов, но очевидно, что это и Крым, и международная ситуация, и наша экономика, и рубль, и темпы развития производства, - цитирует издание Пескова. По его словам, президент также коснется тем медицины, образования и ЖКХ, так как они «всегда волнуют граждан».

Горячая линия для вопросов президенту будет открыта 10 апреля, а сам разговор, предположительно, продлится около четырех часов. В этом году, по сведениям издания, у россиян впервые появится возможность отправлять Путину видеоролики с вопросами.