Директора екатеринбургского ЦПКиО пригласили на допрос в Украину
7 апреля 2017, 10:40Политика
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Директор ЦПКиО в Екатеринбурге приглашен в Украину на допрос в Генеральную прокуратуру. Повестку Роману Шадрину прислали накануне, в ней сообщается, что в случае неявки его доставят на допрос принудительно.
Сюжеты: Екатеринбург
Как пишет ZNAK, Шадрин относится к повестке с юмором и говорит, что никак не мог бы выполнить требования – ему запрещен въезд в страну властями Украины.
Также мужчина шутит, что обязательно отправит ответ, написанный на коми-пермяцком, пусть переводят. Ведь ему пришла повестка на украинском, который он не знает.
Заметим, что Роман Шадрин на прошлой неделе был объявлен в розыск военной прокуратурой Украины. Его обвиняют в «Участии в террористической организации» и «Ведении агрессивной войны».
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