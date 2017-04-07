Директора екатеринбургского ЦПКиО пригласили на допрос в Украину

Как пишет ZNAK, Шадрин относится к повестке с юмором и говорит, что никак не мог бы выполнить требования – ему запрещен въезд в страну властями Украины.

Также мужчина шутит, что обязательно отправит ответ, написанный на коми-пермяцком, пусть переводят. Ведь ему пришла повестка на украинском, который он не знает.

Заметим, что Роман Шадрин на прошлой неделе был объявлен в розыск военной прокуратурой Украины. Его обвиняют в «Участии в террористической организации» и «Ведении агрессивной войны».