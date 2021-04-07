После введения квот на производство сахара, которое анонсировало Министерство сельского хозяйства, дефицит сахара в России прогнозируют эксперты. За год цены на него выросли на 60%.

В Министерстве сельского хозяйства начали работу по распределению объемов поставок сахара вместе с производителями. А в крупных торговых сетях уже опасаются, что введение квот на сахар могут привести к дефициту этого продукта на прилавках. Как пишут «Новые известия», ритейлеры уже выражают беспокойство по поводу предстоящих изменений, ведь за год цены на сахар выросли на 60%. И это, по их мнению, создание дефицита искусственным путем. Теперь предприятия будут ежемесячно производить такой объем продукции, какой министерство установит для них адресно. Этот норматив сложится из двух составляющих: потребностей розничной торговли на каждой конкретной территории и информации об объемах, которые предприятия производили до квот, передает слова своего источника в сахарной отрасли издание. По мнению представителя крупной сети супермаркетов на Урале, который пожелал не раскрывать своего имени, новая система квотирования придумана для увеличения доли на рынке федеральных сетей. В беседе со Znak он заявил, что квотирование производства и централизованные поставки сахара в магазины — это «бредовая, нерыночная идея». Крупные торговые сети отмечают, что с конца марта отгрузки сахара почти полностью прекратились из-за того, что производители начали «придерживать» товар, чтобы затем продать его уже с госсубсидией. Тем временем, запасов сахара у ритейлеров осталось на пару недель, сообщает издание The Bell, ссылаясь на свои источники. Жалобы от торговых сетей уже начали поступать в ФАС и Минсельхоз. Однако там уверяют, что нарушений в поставках сахара по фиксированным ценам нет, а риски возникновения дефицита этого продукта напрасны. Напомним, квоты на изготовление и продажу сахара установит и распределит между всеми производителями Минсельхоз. Такие меры должны сгладить напряжение в отношениях изготовителей и продавцов. Квоты на изготовление и продажу сахара установит Минсельхоз России

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