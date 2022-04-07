Под санкции США попал полпред президента России в УрФО Владимир Якушев

Под санкции США попал полпред президента России в УрФО Владимир Якушев
Под санкции США попал полпред президента России в УрФО Владимир Якушев
Сегодня, 09:45ПолитикаФото: pixabay.com
Ранее против него вводили санкционные меры Великобритания и Канада. Это значит, что в данные страны полпреду президента в УрФО Владимиру Якушеву запрещен въезд и хранение активов, если они есть.

В санкционный список Соединенных Штатов включили полпреда президента России в Уральского Федерального округа Владимира Якушева. Об этом сообщается на официальном портале США. Отмечается, что санкции носят персональный характер.

Ранее сообщалось, что персональные санкции против Якушева ввели в Великобритании и Канаде. Ограничения означали невозможность въезда в эти страны, а также заморозку активов, если таковые имеются.

Напомним, что США вводит санкции против окружения президента РФ в знак несогласия с событиями, происходящими в Украине. Санкционные меры затронули в том числе и банковский сектор.

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