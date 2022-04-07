Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о начавшейся экономической войне против России

Российский премьер-министр Михаил Мишустин во время выступления в Госдуме заявил о начавшейся экономической войне против России и необходимости приспосабливать экономику страны к новым реалиям.

Мишустин отметил, что давление на Россию, которое ощущалось во времена начала пандемии, сейчас многократно усилилось. По его словам, эти меры направлены против всех россиян. Однако недружественные страны при попытке разрушить экономику страны потерпели неудачу. Сейчас открываются уникальные возможности для России, ими необходимо воспользоваться. Премьер-министр также говорил о последствиях пандемии. Он подчеркнул, что приоритетной задачей властей было спасти человеческие жизни, но о бизнесе тоже не забывали – предпринимали меры для его поддержки. Это помогло добиться роста экономики. Так, во втором квартале прошлого года ВВП вышел на уровень, на котором находился до пандемии. А по результатам года вырос на 4,7%, пишет «Ростов. Газета». Безработица к началу сентября составляла всего 4,3%. Подводя итоги, Мишустин заявил, что за эти два года российская экономика росла в пять быстрее, чем в других странах. На фоне западных санкций правительство утвердило пять приоритетных направлений работы: помощь уязвимым слоям населения, секторальные меры поддержки, расширение свободы бизнеса, сохранение бесперебойной работы предприятий, насыщение рынка товарами. Что касается ажиотажного спроса на некоторые товары, который наблюдался в марте, то его удалось остановить. Однако рост цен пока сохраняется. Премьер-министр подчеркнул, что в стране не должно быть роста цен и пустых полок. Для этого надо расширить предложение. Говоря об импортозамещении, Михаил Мишустин подчеркнул, что Россия обеспечивает себя зерном, растительным маслом, мясом и рыбой. Сейчас основная задача – обеспечить полную научно-технологическую независимость.

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