Сегодня состоится инаугурация Владимира Путина

Инаугурация сегодня пройдет традиционно. За несколько минутдо полудня будут внесены и установлены Государственный флаг России и штандартпрезидента РФ в Андреевский зал Большого Кремлевского дворца. Затем туда жевнесут и поместят на трибуну знак президента РФ и Конституцию. Во времяпринесения присяги Владимир Путин будетдержать на ней руку.

В это время Дмитрий Медведев выйдет из Первого корпусаКремля и подойдет к Большому Кремлевскому дворцу. У входа он выслушает рапорт отом, что к инаугурации все готово. Медведев пройдет в Андреевский зал и займетместо на сцене рядом со спикерами обеих палат парламента и председателемКонституционного суда.

Одновременно кортеж избранного президента начнет движение отДома правительства РФ на Краснопресненской набережной. Перед входом вБольшой Кремлевский дворец его также будет ждать рапорт коменданта Дворца. ЗатемПутин поднимется по Большой парадной лестнице и под звуки встречного марша ифанфар пройдет через Георгиевский и Александровский залы в Андреевскийзал.

Здесь Медведев передаст Путину президентский знак, ВладимирВладимирович совершит присягу и закончит церемонию краткой речью. В это жевремя прозвучит гимн Российской Федерации, и будет дан артиллерийский салют30-ю выстрелами.

После бывший и новый президенты выйдут на Соборную площадьКремля, где Владимира Путина благословит Патриарх Московский и всея РусиКирилл. Весь процесс инаугурации президента будет сопровождаться звоном12-13-ти колоколов. В Благовещенском соборе будет совершено богослужение «наначало доброго дела».

На церемонии ожидается большое число именитых гостей измногих стран. Так, прилетят бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони,бывший канцлер Германии Герхард Шредер и экс-губернатор Калифорнии АрнольдШварцнеггер.

Торжественная церемония инаугурации будет транслироваться впрямом эфире на шести телеканалах: Первыйканал, Россия 1,ТВ Центр, Россия24, НТВ и Пятый канал. Радиотрансляциюинаугурации президента можно будет послушать в прямом эфире радиостанций Вести FM, Радио России и Маяк.