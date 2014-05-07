Нужен воздушный шарик с изображением Сталина? Приезжай на 9 мая в Екатеринбург
Таким способом горожанам хотят напомнить о том, кто лучше всех разбирается в борьбе с фашизмом и его проявлениями.
Бывший председатель обкома КПРФ, депутат Законодательного Собрания Свердловской области Дмитрий Шадрин в преддверии Дня Победы планирует раздать жителям Екатеринбурга воздушные шары с портретом Иосифа Сталина. Об этом он написал в своем «Живом журнале».
Таким способом Шадрин хочет напомнить горожанам о том, «кто, как никто другой, разбирается в борьбе с фашизмом и его проявлениями».
Ответственно заявляю: никакая бандеровская сволочь не испортит нам главный праздник нашей страны! В свете последних событий стоит в очередной раз напомнить горожанам: Сталин, как никто другой, разбирается в борьбе с фашизмом и его проявлениями Дмитрий Шадрин, председатель обкома КПРФ Свердловской области.
Напомним, что Дмитрий Шадрин давно известен своей любовью к Иосифу Сталину. Например, в декабре прошлого года он в Заксобрании поставил елку, украшенную портретами советских вождей. А год назад по улицам Екатеринбурга колесил «сталинобус». Акция КПРФ была приурочена к 23 Февраля и 5 марта — дню смерти Сталина. Всего по городу было запущено 5 автобусов и маршруток с портретом Сталина, еще по три — в Каменске-Уральском и Нижнем Тагиле.
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