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Нужен воздушный шарик с изображением Сталина? Приезжай на 9 мая в Екатеринбург
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Нужен воздушный шарик с изображением Сталина? Приезжай на 9 мая в Екатеринбург

7 мая 2014, 10:30Политикаpract2@tagilcity.ru
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