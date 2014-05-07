Нужен воздушный шарик с изображением Сталина? Приезжай на 9 мая в Екатеринбург

Бывший председатель обкома КПРФ, депутат Законодательного Собрания Свердловской области Дмитрий Шадрин в преддверии Дня Победы планирует раздать жителям Екатеринбурга воздушные шары с портретом Иосифа Сталина. Об этом он написал в своем «Живом журнале».

Таким способом Шадрин хочет напомнить горожанам о том, «кто, как никто другой, разбирается в борьбе с фашизмом и его проявлениями».

Ответственно заявляю: никакая бандеровская сволочь не испортит нам главный праздник нашей страны! В свете последних событий стоит в очередной раз напомнить горожанам: Сталин, как никто другой, разбирается в борьбе с фашизмом и его проявлениями Дмитрий Шадрин, председатель обкома КПРФ Свердловской области.