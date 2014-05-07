Пентагон видит потенциал для конфликтов в Арктике

Министр обороны США Чак Хейгел заявил, что Пентагон намерен укрепляться в Арктическом регионе, где есть потенциал для конфликтов.

Таяние гигантских массивов льда представляет возможности для открытия новых морских путей и разведки природных ресурсов, для энергетики и торговли, с опасным потенциалом для конфликта в Арктике сказал Хейгел, выступая в Чикагском совете по международным отношениям.

Министерство обороны укрепляет свое присутствие в регионе и рассматривает вопрос о том, какие нам нужны возможности для действий там в будущем сообщил министр.