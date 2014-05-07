Пентагон видит потенциал для конфликтов в Арктике
Кроме России и США арктические сектора есть у Канады, Норвегии и Дании (Гренландия). Все эти пять стран, а также Исландия, Швеция и Финляндия совместно работают в Арктическом совете над общими проблемами региона.
Министр обороны США Чак Хейгел заявил, что Пентагон намерен укрепляться в Арктическом регионе, где есть потенциал для конфликтов.
Таяние гигантских массивов льда представляет возможности для открытия новых морских путей и разведки природных ресурсов, для энергетики и торговли, с опасным потенциалом для конфликта в Арктике сказал Хейгел, выступая в Чикагском совете по международным отношениям.
Министерство обороны укрепляет свое присутствие в регионе и рассматривает вопрос о том, какие нам нужны возможности для действий там в будущем сообщил министр.
Интерес к Арктике в последние годы растет во всем мире, он является одним из приоритетов и для России. Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета безопасности в апреле поручил создать единую систему базирования надводных кораблей и подлодок нового поколения в российской части Арктики, укрепить границу, предусмотреть полноценное финансирование программы по развитию региона с 2017 года.