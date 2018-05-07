Дмитрий Медведев объявил об изменениях в составе правительства РФ

Первым заместителем президента станет Антон Германович Силуанов, ранее занимавший пост министра финансов. Виталий Мутко сохранит пост вице-премьера и будет отвечать за строительство. Ольга Голодец на посту вице-премьера будет заниматься культурой и спортом. Вице-премьер Дмитрий Козак будет руководить промышленностью.