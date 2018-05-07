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Новости Нижнего Тагила

Дмитрий Медведев объявил об изменениях в составе правительства РФ

7 мая 2018, 20:25Добавить новость
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Дмитрий Медведев рассказал об изменениях в составе правительства России на новый срок президента Владимира Путина.

Первым заместителем президента станет Антон Германович Силуанов, ранее занимавший пост министра финансов. Виталий Мутко сохранит пост вице-премьера и будет отвечать за строительство. Ольга Голодец на посту вице-премьера будет заниматься культурой и спортом. Вице-премьер Дмитрий Козак будет руководить промышленностью.

Ранее возглавлявшая счетную палату Татьяна Голикова в ранге вице-премьера будет работать с социальной сферой. Оборонно-промышленный комплекс доверен бывшему замминистра обороны вице-премьеру Юрию Борисову. Вице-премьер Максим Акимов будет курировать транспорт.

Возглавлять аппарат правительства будет вице-премьер Константин Чуйненко. Курировать АПК назначен Алексей Гордеев, сообщает «Коммерсант».

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