Инаугурация Владимира Путина состоится 7 мая в 14:00 по местному времени

Согласно действующему закону, церемония вступления главы государства в должность производится в день, когда предшественник сложит свои полномочия.



Традиционно с 2000 года этой датой является 7 мая. В 2018 году инаугурация пройдёт в пятый раз – в Андреевском зале Большого дворца в Кремле.



Ранее президентский кортеж объезжал улицы Москвы в сопровождении Почётного эскорта Федеральной службы охраны РФ.



Также в нынешнем году среди гостей будет порядка пяти тысяч человек, среди которых будут волонтёры и активисты, участвовавшие в избирательной кампании, а также иностранные гости. Часть из приглашённых будут ждать выхода Владимира Путина на Соборной площади, что является новшеством инаугурации этого года, передаёт «Федеральное агенство новостей».