+5
Свердловская область
Нижний Тагил
+5
день: +8
вечер: +9
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 63.20 - 0.29
EUR 75.64 - 0.49
| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Инаугурация Владимира Путина состоится 7 мая в 14:00 по местному времени

7 мая 2018, 06:00Добавить новость
политика,Путин,Россия,Инаугурация,президент,Кремль,Москва
7 мая в 12:00 по московскому времени в Кремле пройдёт торжественная инаугурация президента РФ Владимира Путина. В 2018 году церемония пройдет без проезда кортежа по улицам столицы России.

Согласно действующему закону, церемония вступления главы государства в должность производится в день, когда предшественник сложит свои полномочия.

Традиционно с 2000 года этой датой является 7 мая. В 2018 году инаугурация пройдёт в пятый раз – в Андреевском зале Большого дворца в Кремле.

Ранее президентский кортеж объезжал улицы Москвы в сопровождении Почётного эскорта Федеральной службы охраны РФ.

Также в нынешнем году среди гостей будет порядка пяти тысяч человек, среди которых будут волонтёры и активисты, участвовавшие в избирательной кампании, а также иностранные гости. Часть из приглашённых будут ждать выхода Владимира Путина на Соборной площади, что является новшеством инаугурации этого года, передаёт «Федеральное агенство новостей».

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , ,

Читайте также:

Путин проведёт «прямую линию» с россиянами после инаугурации
21 марта, 09:00
2 3
Владимир Путин принял участие в голосовании за кандидатов в президенты РФ (ВИДЕО)
18 марта, 13:00
1 1
Пьяные водители в России будут привлекаться к ответственности по анализу крови
4 апреля, 16:05
0 0

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 37
Подписаться на новости