Владимир Путин вступил в должность президента РФ
7 мая, 15:15Политика
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7 мая Владимир Путин вступил в должность президента РФ.
Инаугурация Владимира Путина прошла в Москве. После того, как Путин принес присягу, он выступил перед присутствующими с речью, в которой подчеркнул, что Россия стала весомым игроком на международной арене.
Нам нужны прорывы во всех сферах, а для этого нужна свобода в обществе сказал Путин.
По его словам, современное время ставит все новые задачи, которые необходимо выполнять своевременно:
Времени на раскачку нет. Но Россия на протяжении столетий преодолевала трудности и возрождалась, как птица Феникс, совершая прорывы.
После произнесенной речи президент отправился на Соборную площадь, где состоялся смотр парада Кремлевского полка. После смотра Путин поприветствовал волонтеров, которые участвовали в избирательной кампании.
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