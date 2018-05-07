Владимир Путин вступил в должность президента РФ

Инаугурация Владимира Путина прошла в Москве. После того, как Путин принес присягу, он выступил перед присутствующими с речью, в которой подчеркнул, что Россия стала весомым игроком на международной арене.

Нам нужны прорывы во всех сферах, а для этого нужна свобода в обществе сказал Путин.

По его словам, современное время ставит все новые задачи, которые необходимо выполнять своевременно:

Времени на раскачку нет. Но Россия на протяжении столетий преодолевала трудности и возрождалась, как птица Феникс, совершая прорывы.

После произнесенной речи президент отправился на Соборную площадь, где состоялся смотр парада Кремлевского полка. После смотра Путин поприветствовал волонтеров, которые участвовали в избирательной кампании.