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Новости Нижнего Тагила

Владимир Путин вступил в должность президента РФ

7 мая 2018, 15:15Добавить новость
Путин,Инаугурация,должность,президент
7 мая Владимир Путин вступил в должность президента РФ.

Инаугурация Владимира Путина прошла в Москве. После того, как Путин принес присягу, он выступил перед присутствующими с речью, в которой подчеркнул, что Россия стала весомым игроком на международной арене.

 

 Нам нужны прорывы во всех сферах, а для этого нужна свобода в обществе, -- сказал Путин. 

 

По его словам, современное время ставит все новые задачи, которые необходимо выполнять своевременно:

 Времени на раскачку нет. Но Россия на протяжении столетий преодолевала трудности и возрождалась, как птица Феникс, совершая прорывы.


После произнесенной речи президент отправился на Соборную площадь, где состоялся смотр парада Кремлевского полка. После смотра Путин поприветствовал волонтеров, которые участвовали в избирательной кампании.

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