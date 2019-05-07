Евгений Куйвашев выступит перед ЗакСо Свердловской области 21 мая

Губернатору предстоит ответить на ряд вопросов, сформированных в феврале профильными комитетами и фракциями ЗакСо. Всего главе региона задано 13 вопросов.

Одной из основных тем повестки заседания будет отчет губернатора о результатах деятельности правительства Свердловской области в 2018 году,сообщила корреспондентам JustMedia спикер ЗакСо Людмила Бабушкина.

В частности, губернатору предстоит отчитаться о работе, проделанной в рамках мусорной реформы, сколько инвестиций поступило в казну региона в прошлом году. Также губернатор ответит на вопросы о предоставлении земельных участков многодетным семьям и реализации программы по созданию комфортной городской среды для инвалидов.