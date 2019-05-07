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Евгений Куйвашев выступит перед ЗакСо Свердловской области 21 мая
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургДень Победы — 2019
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Евгений Куйвашев выступит перед ЗакСо Свердловской области 21 мая

Сегодня, 13:57ПолитикаФото: личная страница в instagram Евгения Куйвашева
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