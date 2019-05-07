Сверловское ЗакСо поддержало отмену лишения мандата за ошибки в декларации
Свердловское Законодательное собрание поддержало инициативу по отмене практики лишения мандатов муниципальных и сельских парламентариев за ошибки в сведениях о доходах, сообщает Just Media.
Всего Совет Законодательного собрания поддержал два федеральных проекта. В первом говорится о применении альтернативных мер ответственности для депутатов за предоставление недостоверных или неполных сведений о доходах.
По мнению председателя ЗакСо Людмилы Бабушкиной, на практике ошибки в заполненных декларациях исчисляются в копейках. Вместо лишения мандата планируется ввести наказание в виде предупреждения или прекращения полномочий.
Во втором проекте речь идет об упрощении процедуры декларирования доходов для депутатов сельских поселений, которые работают на постоянной основе. В качестве данной меры предлагается предоставление отчета только в случае совершения сделок на сумму, превышающую общий доход депутата и членов его семьи за три года, предшествовавших отчетному периоду.
Законопроекты будут рассмотрены на заседании 21 мая.
Напомним, ранее сообщалось об отклонении думой Сысерти представления прокуратуры о лишении мандата Александра Карамышева, известного как «колбасный король». Причиной проверки стали нарушения в декларации депутата о доходах за 2017 год, в которой не были указаны два банковских счета и два автоприцепа, принадлежащих Карамышеву, а также газопровод в 246 метров и сооружения газоснабжения, которые принадлежат жене депутата.