Сверловское ЗакСо поддержало отмену лишения мандата за ошибки в декларации

Всего Совет Законодательного собрания поддержал два федеральных проекта. В первом говорится о применении альтернативных мер ответственности для депутатов за предоставление недостоверных или неполных сведений о доходах.

По мнению председателя ЗакСо Людмилы Бабушкиной, на практике ошибки в заполненных декларациях исчисляются в копейках. Вместо лишения мандата планируется ввести наказание в виде предупреждения или прекращения полномочий.

Во втором проекте речь идет об упрощении процедуры декларирования доходов для депутатов сельских поселений, которые работают на постоянной основе. В качестве данной меры предлагается предоставление отчета только в случае совершения сделок на сумму, превышающую общий доход депутата и членов его семьи за три года, предшествовавших отчетному периоду.

Законопроекты будут рассмотрены на заседании 21 мая.