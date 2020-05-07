Долги банкротов и мировое соглашение: самые крупные судебные дела апреля

Крупнейшим иском, принятым в апреле к производству, стало требование 260,7 млн рублей от компании «СТС-СТРОЙ» к фирме «ГЛАВСРЕДУРАЛСТРОЙДЕВЕЛОПМЕНТ». Истец через суд планирует получить деньги с компании, занимающейся недвижимостью. Производство по делу возбуждено, и первое заседание запланировано на июнь.

С исковым заявлением о признании фирмы «Проектно — Строительная компания «Лавис» банкротом и введении в отношении нее наблюдения в суд региона обратилось ПАО «Сбербанк». В реестр требований кредитор просит внести свыше 174 млн рублей. Из них, по материалам дела, просроченная ссудная задолженность составляет около 145 млн рублей, просроченная задолженность по процентам — 25,6 млн рублей, неустойки — ещё около 3,9 млн рублей.

В апреле с двумя исками к ОАО «ВГОК» Нижнего Тагила обратилось АО «ЭНЕРГОСБЫТ ПЛЮС». Первый из них - о взыскании с банкротящегося предприятия 70,5 млн рублей за исполнение обязательств по договорам энергоснабжения. Иск на 67,7 млн рублей был подан в конце апреля и по нему еще не принято решение о начале производства или отказе в таковом.

Среди дел, по которым в апреле 2020 года было принято решение, наиболее крупным было заключение мирового соглашения между двумя юрлицами из-за долгов 2016 года. АО «Уральский электрохимический комбинат» и МУП Новоуральского городского округа «Водогрейная котельная» согласовали график выплат долга в размере более млн рублей (21,3 млн - основной долг, около 49,2 млн - проценты).