В Москве утвердили кандидатуру министра промышленности Свердловской области
7 июня 2016, 16:00Политика
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Отныне Сергей Пересторонин официально приступил к полномочиям Министерства промышленности и науки Свердловской области. Ранее у должности чиновника стояла приставка «и.о.».
Сюжеты: Екатеринбург
Подтверждение пришло от Дмитрия Рогозина. В скором времени и Евгений Куйвашев подпишет указ о назначении Сергея Пересторонина. Эксперты уверены, что будет заключен бессрочный контракт на период полномочий губернатора.
Напомним, прежде Сергей Пересторонин возглавлял администрацию губернатора Свердловской области. А с 2001 по 2008 годы был в должности заместителя начальника ГУФСИН.
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