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Меркель исключила возможность присоединения России к G7
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Меркель исключила возможность присоединения России к G7

7 июня, 12:45Политика
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