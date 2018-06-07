Меркель исключила возможность присоединения России к G7

Меркель аргументирует это тем, что Российская Федерация нарушает принципы международного права, что недопустимо для участников «элитарного клуба».

Аннексия Крыма была вопиющим нарушением международного права, поэтому исключение России из формата G8 было неизбежным заявила канцлер.

При этом непрерывное взаимодействие Москвы и Берлина, в том числе по линии G7, сохраняется, сообщает РИА «Новости».

4 июня сопредседатель немецкой Левой партии Сара Вагенкнехт выступила за возвращение России в содружество развитых стран. Она объяснила, что это необходимо для противовеса влиянию США.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина, считает возвращение в «восьмерку» невозможным. Песков подчеркнул, что на данный момент формат «двадцатки» более актуален, чем формат «восьмерки».

Россия не входит в «Большую восьмерку» с марта 2014 года, сразу после присоединения Крыма.