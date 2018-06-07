План диспансеризации реализован в Нижнем Тагиле на 45,5% в 2018 году

Ежегодно тагильчане проходят диагностику своего здоровья в рамках диспансеризации. В 2018 году план диспансеризации в Нижнем Тагиле реализован на 45,5%, в Свердловской области – на 36%, сообщает телекомпания «Тагил ТВ».

Как отметил временно исполняющий обязанности мэра Нижнего Тагила Владислав Пинаев, город теряет свое население в результате нежелания тагильчан пройти диспансеризацию, большинство из которых надеятся на свое здоровье. Владислав Пинаев обратился к руководителям медучреждений с призывом стремиться к повышению качества услуг по диспансеризации населения Нижнего Тагила на 36%, сообщает телекомпания «Тагил ТВ».

Однако данные показатели отражают выполнение плана на первом этапе. При выявлении каких-либо проблем на втором этапе диспансеризации пациент направляется для уточнения состояния здоровья и выяснения диагноза. На втором этапе городские показатели составляют 13% выполнения.