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План диспансеризации реализован в Нижнем Тагиле на 45,5% в 2018 году
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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План диспансеризации реализован в Нижнем Тагиле на 45,5% в 2018 году

7 июня, 18:30Политика
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