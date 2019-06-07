Подпишись на нас в Яндекс.Новости
Ок
Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
#домахорошо
На выборах в Госдуму с Шипулиным поборется коммунист-экскаваторщик из Качканара
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Znakcom 340423 580x327

На выборах в Госдуму с Шипулиным поборется коммунист-экскаваторщик из Качканара

Сегодня, 12:10ПолитикаФото: Страница Габбаса Даутова в соцсети
Читайте
также
Многоимущие. ТОП-100 богатых людей Нижнего Тагила
Доживут ли ваши суставы до старости
«Это высокотехнологичный объект, а не просто кабинеты, жалюзи и окна»