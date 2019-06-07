На выборах в Госдуму с Шипулиным поборется коммунист-экскаваторщик из Качканара

Кандидат от КПРФ настроен довольно уверенно, несмотря на поддержу Шипулина в лице губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и вице-губернатора Сергея Бидонько.

Как сообщил Даутов в интервью «Свердловской правде», он полагает, что россияне уже не верят в предвыборные обещания, а значит, смогут сделать правильный выбор. Кандидат считает, что его поддержат «простые мужики и рабочие».