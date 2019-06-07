На выборах в Госдуму с Шипулиным поборется коммунист-экскаваторщик из Качканара
Сегодня, 12:10ПолитикаФото: Страница Габбаса Даутова в соцсети
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КПРФ назвала своего кандидата в Госдуму на довыборах по Серовскому одномандатному округу, им стал депутат гордумы Качканара Габбас Даутов, более 30 лет проработавший экскаваторщиком, пишет интернет-издание Znak.
Кандидат от КПРФ настроен довольно уверенно, несмотря на поддержу Шипулина в лице губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и вице-губернатора Сергея Бидонько.
Пусть его поддерживает хоть Папа Римский, хоть Дональд Трамп,цитирует Даутова интернет-издание Znak.
Как сообщил Даутов в интервью «Свердловской правде», он полагает, что россияне уже не верят в предвыборные обещания, а значит, смогут сделать правильный выбор. Кандидат считает, что его поддержат «простые мужики и рабочие».
Напомним, что официально избирательная компания стартует 13 июня. Ранее свердловский биатлонист Антон Шипулин выиграл праймериз «Единой России».
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