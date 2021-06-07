В топ-20 самых влиятельных губернаторов попал Евгений Куйвашев

Рейтинг самых влиятельных губернаторов России составило АПЭК. По данным за май 2021 года, в топ-20 попал глава Свердловской области Евгений Куйвашев.

В предыдущем рейтинге, составленном Агентством политических и экономических коммуникаций, губернатор Сверждловской области занимал 24 место. На укрепление позиций Куйвашева повлияла информация о том, что он намерен выдвигаться на второй срок, отметили составители рейтинга. Кроме того, согласно рейтингу среди чиновников-уральцев, на 34 строчку (с 35) поднялся губернатор Магаданской области Сергей Носов. Глава Омской области Александр Бурков занял 56 место (в прошлом рейтинге занимал 63 строчку). Губернатора Оренбуржской области Денис Паслер опустился на 72 строчку (с 71). Напомним, в конце апреля 2021 года в десятку лучших регионов для жизни вошла Свердловская область. Регион занял десятое место среди субъектов РФ. В десятку лучших регионов для жизни вошла Свердловская область

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