Выборы губернатора назначены в Свердловской области

Напомним, накануне Евгений Куйвашев встретился с председателем партии «Единая Россия» Дмитрием Медведевым. Планируется объявить праймериз, на котором сам Куйвашев и другие кандидаты будут соревноваться друг с другом. Глава региона в беседе с Медведевым напомнил, что находится во главе региона уже 10 лет. Прошедшие годы, по мнению Куйвашева, были успешными. 20 мая Евгений Куйвашев встречался с президентом РФ Владимиром Путиным. Он поддержал губернатора в решении участвовать в выборах.