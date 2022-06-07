Выборы губернатора назначены в Свердловской области

Они пройдут 11 сентября 2022 года. Выборы назначены в соответствии с Избирательным кодексом.
Согласно требованиям законодательства, депутаты должны не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня выборов назначить точную дату.
Днем голосования на выборах главы региона по федеральному законодательству является второе воскресенье сентября года, в котором истекает срок полномочий губернатора. Поэтому на сегодняшнем заседании депутаты решили назначить очередные выборы губернатора Свердловской области на 11 сентября 2022 года, сообщила председатель ЗакСо региона Людмила Бабушкина.
Напомним, накануне Евгений Куйвашев встретился с председателем партии «Единая Россия» Дмитрием Медведевым. Планируется объявить праймериз, на котором сам Куйвашев и другие кандидаты будут соревноваться друг с другом. Глава региона в беседе с Медведевым напомнил, что находится во главе региона уже 10 лет. Прошедшие годы, по мнению Куйвашева, были успешными. 20 мая Евгений Куйвашев встречался с президентом РФ Владимиром Путиным. Он поддержал губернатора в решении участвовать в выборах.