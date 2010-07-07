Россия становится китайской колонией

Китайцы вкладывают деньги в освоение природных ресурсов Сибири, в проекты в сфере энергетики, транспорта, а не в создание перерабатывающих производств на российской территории, пишет «Независимая газета». Выгодной формой сотрудничества эксперты признают взаимный обмен инвестиций в рамках приграничного сотрудничества – между регионами российского Дальнего Востока и Забайкалья и северными провинциями КНР.

6 июля состоялся видеомост Москва-Пекин, участники которого пытались урегулировать экономические интересы двух стран. В частности, речь шла о приграничной торговле. Планируется довести торговый оборот между Россией и КНР до 60 млрд. долл. в год. В январе-мае 2010 года внешнеторговый оборот между двумя странами составил 21 млрд. долл., что на 56% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом объем китайского экспорта в Россию составил 9,32 млрд. долл. (прирост на 54%), объем российского экспорта в Китай – 11,69 млрд. долл. (прирост на 57%).

Участиники дискуссии с российской стороны подчеркули, что Россия уже сделала резкий поворот в энергосотрудничестве с Запада на Восток, имея в виду прежде всего строительство нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан» (ВСТО). На этот проект КНР выделила кредит в размере 25 млрд. долл.