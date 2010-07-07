Во время визита Медведева в домах Свердловской области точно будут свет, газ и горячая вода

Как сообщила пресс-секретарь регионального министерства энергетики и ЖКХ Елена Ильина, руководители субъектов электроэнергетики, жилищно-коммунального комплекса, газотранспортных и газоснабжающих организаций, энергосбытовых компаний, организаций, эксплуатирующих электрические и тепловые сети и их филиалов на территории Свердловской области, обязаны в период 5 июля по 19 июля 2010 года перейти на особый режим работы.

Согласно новому режиму работы, в период с 5 по 19 июля запрещены любые отключения (газа, света и проч.) и прекращены ремонтные работы (за исключением плановых). Помимо этого, коммунальщикам также предписано в срок до 7 июля возобновить снабжение энергоресурсами всех отключенных абонентов и обеспечить подачу горячей воды температурой не ниже 60 градусов во все дома Свердловской области.