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Во время визита Медведева в домах Свердловской области точно будут свет, газ и горячая вода
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Во время визита Медведева в домах Свердловской области точно будут свет, газ и горячая вода

7 июля 2010, 08:31ПолитикаОльга
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