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Сергей Носов прокомментировал ситуацию с выдвижением его кандидатуры на пост губернатора Кемеровской области
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сергей Носов прокомментировал ситуацию с выдвижением его кандидатуры на пост губернатора Кемеровской области

7 июля 2017, 12:15Политика
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