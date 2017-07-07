Сергей Носов прокомментировал ситуацию с выдвижением его кандидатуры на пост губернатора Кемеровской области

Глава администрации Нижнего Тагила дал по этому поводу свою оценку возникшей ситуации. Он рассказал, что в последние дни за комментариями к нему обратились более 20 СМИ – от местных до международных, сообщается на официальном сайте города.

Мэр считает, что развернувшаяся борьба за власть отдельных групп и группировок в Кузбассе, по крайней мере, неэтична, потому что она происходит на фоне болезни действующего губернатора Тулеева. И сам Носов не считает возможным выдвигать свою кандидатуру на данный пост.

О Тулееве, который занимает свой пост губернатора уже на протяжении 20 лет, Сергей Носов сказал:

Аману Гумировичу, с которым знаком более 15 лет, желаю скорейшего выздоровления, и от имени, уверен, большинства тагильчан – продолжения работы на процветание Кемеровской области.