В собственной резиденции убит президент Гаити Жовенель Моиз

В ночь на 7 июля неизвестные совершили нападение на 53-летнего президента Гаити, его убили, сообщает ТАСС. В октябре 2018 года Жовенель Моиз уже подвергался нападению во время церемонии возложения цветов к мемориалу основателя государства. В ходе нападения был открыт огонь, пострадали двое телохранителей главы государства, сам глава тогда был доставлен в безопасное место.
О смерти главы государства заявил премьер-министр Гаити Клод Жозеф. Огнестрельное ранение также получила супруга Жовенеля Моиза. Предполагаемые причины убийства президента Гаити не известны.
С 2017 года Жовенель Моиз управлял страной. Сейчас принимаются все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность нации и преемственность власти.
Напомним, исследователи из США и Италии обнаружили на месте взрыва первого ядерного устройства «Тринити» неизвестное науке вещество.