В собственной резиденции убит президент Гаити Жовенель Моиз

В ночь на 7 июля неизвестные совершили нападение на 53-летнего президента Гаити, его убили, сообщает ТАСС. В октябре 2018 года Жовенель Моиз уже подвергался нападению во время церемонии возложения цветов к мемориалу основателя государства. В ходе нападения был открыт огонь, пострадали двое телохранителей главы государства, сам глава тогда был доставлен в безопасное место.