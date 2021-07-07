В собственной резиденции убит президент Гаити Жовенель Моиз

В собственной резиденции убит президент Гаити Жовенель Моиз

В собственной резиденции убит президент Гаити Жовенель Моиз

Вчера, 16:38
Политика
Фото: скриншот видео с YouTube-канала France 24
Огнестрельное ранение, не совместимое с жизнью, получил президент Гаити Жовенель Моиз во время нападения неизвестных в собственной резиденции.

В ночь на 7 июля неизвестные совершили нападение на 53-летнего президента Гаити, его убили, сообщает ТАСС. В октябре 2018 года Жовенель Моиз уже подвергался нападению во время церемонии возложения цветов к мемориалу основателя государства. В ходе нападения был открыт огонь, пострадали двое телохранителей главы государства, сам глава тогда был доставлен в безопасное место.

О смерти главы государства заявил премьер-министр Гаити Клод Жозеф. Огнестрельное ранение также получила супруга Жовенеля Моиза. Предполагаемые причины убийства президента Гаити не известны.

С 2017 года Жовенель Моиз управлял страной. Сейчас принимаются все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность нации и преемственность власти.

Напомним, исследователи из США и Италии обнаружили на месте взрыва первого ядерного устройства «Тринити» неизвестное науке вещество.

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