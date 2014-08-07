Правительство РФ запретило импорт продуктов. А Владимир Путин сегодня выступит с экстренным заявлением

Российский премьер отметил, что наша страна долгое время не отвечала санкциям Запада, ожидая, что они изменят свое решение, но они не передумали.

Санкции на импорт вводятся на один год, пишут vedomosti.ru, но, «если наши партнеры продемонстрируют конструктивный подход», правительство готово пересмотреть срок эмбарго, отметил премьер.

Искренне рассчитываю, что у наших партнеров экономический прагматизм возьмет верх над дурными политическими соображениями, и они будут думать, а не пугать и ограничивать Россию цитируют Медведева РИАновости.

Более того, сообщается, что сегодня на российских телеканалах выступит Владимир Путин с экстренным заявлением. Сообщения о том, что эфир в это время не должен ничем перекрываться, уже разосланы во все филиалы ВГТРК, сообщает ura.ru. Выступление будет на канале «Россия» сегодня в 20:30 (скорее всего, речь идет об уральском времени). Предположительно, речь президента коснется именно вступивших в силу санкций на ввоз продукции в Россию. Иной информации у источников пока нет.

На самом деле, всё не так страшно, как выглядит на первый взгляд - запрет на ввоз продуктов практически не повлияет на повседневную продуктовую корзину. Чтобы узнать, какие продукты можно будет купить без проблем, можно зайти на наш сайт, на котором можно найти любую информацию о товарах народного потребления, рецепты, советы и самые актуальные новости.