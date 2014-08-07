В Кремле опровергли подготовку экстренного выступления Путина

Информированный источник, близкий к Кремлю, сказал, что никакого обращения не готовится - это дезинформация, запущенная в Twitter одним человеком, далеким от принятия решений. В пресс-службе президента РБК сообщили, что слухи не комментируют.

Утром в соцсетях стала появляться информация о том, что в четверг в 20:30 телеканал «Россия» покажет экстренное включение президента Владимира Путина. В сообщениях утверждалось, что во все филиалы ВГТРК уже разосланы уведомления.

О том же со ссылкой на анонимные источники написало издание URA.RU. Сайт предполагал, что выступление президента будет связано с указом об ответных мерах в отношении Запада.

Президент России Владимир Путин 6 августа подписал указ, который сразу вступил в силу, о запрете импорта «отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» из стран, присоединившихся к санкциями против РФ. Сегодня на сайте правительства этот список был опубликован. В него вошли товары из США, Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии. Запрет вводится сроком на один год, соответствующий документ подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Обеспечить контроль за его выполнением поручено Федеральной таможенной службе. Запрещены к ввозу мясо крупного рогатого скота, свинина, мясо домашней птицы, мясо соленое, сушеное или копченое, рыба и ракообразные, моллюски. Ограничения коснутся также молока и молочной продукции, сыров, творога на основе растительных жиров, колбасы и аналогичных продуктов из мяса, овощей, корнеплодов, фруктов и орехов.

Кроме того, российский премьер-министр заявил, что власти рассматривают возможность введения защитных мер в целом ряде отраслей промышленности.

«Мы потенциально готовы ввести и защитные меры в авиастроении, судостроении, автомобильной промышленности и в других отраслях», – заявил Медведев в ходе сегодняшнего заседания правительства. Премьер-министр подчеркнул, что делаться это будет «осмысленно». «Правительство понимает, насколько значимо сотрудничество в этой сфере. Но, естественно, мы реально оцениваем и наши собственные возможности», – отметил глава правительства.