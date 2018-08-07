Регистрация претендентов на выборы в городскую думу Екатеринбурга завершена

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В Избирательной комиссии Екатеринбурга закончилась регистрация претендентов на участие в выборах в городскую думу уральской столицы.
Сюжеты: ЕкатеринбургИсточник: «Аргументы и Факты»
Пакет документов предоставили 7 партий: «Единая Россия», «Справедливая Россия», Коммунистическая партия Российской Федерации, Либерально-демократическая партия России, «Гражданская платформа», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» и «Яблоко».
На выборах в Екатеринбургскую городскую думу примут участие 115 кандидатов по одномандатным округам, среди них 11 самовыдвиженцев.
Среди кандидатов-самовыдвиженцев – Юлия Михалкова, участница шоу «Уральские пельмени».
Выборы в ЕГД пройдут 9 сентября, после чего новый состав думы Екатеринбурга выберет мэра города.
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