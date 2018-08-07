Регистрация претендентов на выборы в городскую думу Екатеринбурга завершена

Пакет документов предоставили 7 партий: «Единая Россия», «Справедливая Россия», Коммунистическая партия Российской Федерации, Либерально-демократическая партия России, «Гражданская платформа», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» и «Яблоко».

На выборах в Екатеринбургскую городскую думу примут участие 115 кандидатов по одномандатным округам, среди них 11 самовыдвиженцев.