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Закрытие границы с РФ может негативно повлиять на экономику Украины
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Закрытие границы с РФ может негативно повлиять на экономику Украины

Сегодня, 15:40Политика
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