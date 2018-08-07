Закрытие границы с РФ может негативно повлиять на экономику Украины

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Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук высказал мнение, что закрытие железнодорожного сообщения Украины с Россией грозит крахом украинской экономики.
Источник: Life
Парламент Украины обсуждает законопроект о закрытии границы с Россией. По мнению депутата Верховной рады от Радикальной партии Игоря Мосийчука, отмена железнодорожного сообщения с РФ будет способствовать разрушению украинской экономики.
Миллионы украинцев — как бы к ним кто ни относился, но это все же украинцы, украинские граждане — работают на территории Российской Федерации. И если завтра, условно говоря, границы закроют, то как людям до дома добираться — почтой, бандеролью? сказал Игорь Мосийчук.
Парламентарий утверждает, что данный шаг нанесет значительный ущерб народному хозяйству страны, а экономика, «которая и так в стагнации», развалится окончательно.
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