В Нижнем Тагиле проверили пешеходные переходы вблизи образовательных учреждений

По словам Виталия Крупина, за 2019 год в Свердловской области необходимо привести к национальным стандартам 80% пешеходных переходов находящихся вблизи образовательных учреждений, а в 2020 году выполнить план на 100%.

Всего в области таких пешеходных переходов 2,5 тысячи, а соответствуют только 1750, что является примерно 70%,говорит Виталий Крупин.

На местах, которые входили в план объезда, Виталий Крупин отметил, что многие уже обустроены, но где-то работа только начинается. Подрядчикам ещё раз разъяснили необходимые требования и обещали приехать к началу учебного года и проверить ход работ.