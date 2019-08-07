В Нижнем Тагиле проверили пешеходные переходы вблизи образовательных учреждений
Руководителем федерального проекта «БКАД» по Свердловской области Виталий Крупин приехал 7 августа в Нижний Тагил для проверки хода выполнения проекта. Также был затронут вопрос, касающийся важности оборудования пешеходных переходов и тротуаров вблизи школ и детских садов.
По словам Виталия Крупина, за 2019 год в Свердловской области необходимо привести к национальным стандартам 80% пешеходных переходов находящихся вблизи образовательных учреждений, а в 2020 году выполнить план на 100%.
Всего в области таких пешеходных переходов 2,5 тысячи, а соответствуют только 1750, что является примерно 70%,говорит Виталий Крупин.
На местах, которые входили в план объезда, Виталий Крупин отметил, что многие уже обустроены, но где-то работа только начинается. Подрядчикам ещё раз разъяснили необходимые требования и обещали приехать к началу учебного года и проверить ход работ.
Как рассказал Виталий Крупин, в национальные стандарты включены все необходимые дорожные знаки, искусственные неровности, стационарное освещение, светофор, разметка и ограждение не менее 50 метров.