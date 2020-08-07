Мэр уральского города готовится уйти в отставку

По его словам, глава города принял решение, но заявление пока не подавал.

Он рассказал, что в семье главы округа произошло несчастье.

У него случилось горе — умерла мама. Мы вошли в положение, и не торопим его. Как только мэр напишет заявление, его рассмотрит городская дума. Возможно, это произойдет на следующей неделе, предположительно, 13 августа, сообщил Кирилл Некрасов.

Также он отметил, что причиной отставки могло стать отсутствие взаимопонимания с думой.