Партии потратили более 22,7 млн на агитацию за кандидатов в свердловское Заксобрание

Тратить средства на агитацию за кандидатов в депутаты в Законодательное собрание Свердловской области начали четыре партии из восьми. Из избирательных фондов уже израсходованы 22,7 млн рублей. Большая часть расходов ушла на агитацию за кандидатов «Единой России» (19,2 млн), еще 2,9 млн потратила «Партия роста».

«Единая Россия» израсходовала на агитацию за своих кандидатов в ЗакСО более 19,2 млн рублей. Все средства были потрачены партией на выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов. На эту же статью расходов ушли 446 тысяч у партии «Новые люди» (чуть менее половины средств в фонде) и 760,6 тысяч у «Партии роста» (при 3,2 млн средств в фонде). Почти 2 млн рублей пришлось потратить «Партии роста» на изготовление подписных листов и оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей в поддержку кандидатов. Партия «Зеленая альтернатива» из почти миллиона в своем избирательном фонде потратила пока менее 8 тысяч рублей — на изготовление подписных листов. Партия «Яблоко» пока не тратила деньги на агитацию из своего фонда. После всех расходов на агитацию у «Единой России» остались 5,8 млн (23% от всех внесенных средств), еще 416,6 тысяч у «Яблока» (100%), 479,4 тысячи у партии «Новые люди» (45,7%), 900 тысяч (98%) у «Зеленой альтернативы» и 234 тысячи (7%) у «Партии роста». Лидером по объемам внесенных средств в фонды на текущий момент является «Единая Россия» (25 млн рублей), при этом все эти средства — добровольные пожертвования юридических лиц. Более 30,5 млн рублей поступило в избирательные фонды на выборах депутатов ЗакСО

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