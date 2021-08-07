Партии потратили более 22,7 млн на агитацию за кандидатов в свердловское Заксобрание

«Единая Россия» израсходовала на агитацию за своих кандидатов в ЗакСО более 19,2 млн рублей. Все средства были потрачены партией на выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов. На эту же статью расходов ушли 446 тысяч у партии «Новые люди» (чуть менее половины средств в фонде) и 760,6 тысяч у «Партии роста» (при 3,2 млн средств в фонде).
Почти 2 млн рублей пришлось потратить «Партии роста» на изготовление подписных листов и оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей в поддержку кандидатов.
Партия «Зеленая альтернатива» из почти миллиона в своем избирательном фонде потратила пока менее 8 тысяч рублей — на изготовление подписных листов. Партия «Яблоко» пока не тратила деньги на агитацию из своего фонда.
После всех расходов на агитацию у «Единой России» остались 5,8 млн (23% от всех внесенных средств), еще 416,6 тысяч у «Яблока» (100%), 479,4 тысячи у партии «Новые люди» (45,7%), 900 тысяч (98%) у «Зеленой альтернативы» и 234 тысячи (7%) у «Партии роста».
Лидером по объемам внесенных средств в фонды на текущий момент является «Единая Россия» (25 млн рублей), при этом все эти средства — добровольные пожертвования юридических лиц.