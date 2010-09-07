Чиновницу, выбросившую на свалку гуманитарный груз для погорельцев, ожидает статья
7 сентября 2010, 07:55ПолитикаОльга
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Чиновницу из Рязанской области, поручившую выбросить на свалку гуманитарный груз для погорельцев, ожидает статья.
12 августа из Новосибирска в Рязанскую область были направлены 15 тонн гуманитарного груза. Груз приняла директор Шацкого комплексного центра социального обслуживания населения Светлана Дардыкина. "Часть поступивших вещей была направлена в поселок Свеженькая, а оставшаяся размещена для хранения в спортивном зале в селе Тарадеи, – рассказали "Газете.Ru" в СКП по Рязанской области. – Однако Дардыкина сообщила, что вещи, находившиеся в спортзале, пришли в негодность, и дала указание вывезти их на свалку с целью утилизации".
Проявившую халатность чиновницу ожидает 120 тыс. рублей штрафа, либо до 180 часов обязательных работ, либо до года исправительных работ, либо арест на срок до трех месяцев.
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