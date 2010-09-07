Чиновницу, выбросившую на свалку гуманитарный груз для погорельцев, ожидает статья

12 августа из Новосибирска в Рязанскую область были направлены 15 тонн гуманитарного груза. Груз приняла директор Шацкого комплексного центра социального обслуживания населения Светлана Дардыкина. "Часть поступивших вещей была направлена в поселок Свеженькая, а оставшаяся размещена для хранения в спортивном зале в селе Тарадеи, – рассказали "Газете.Ru" в СКП по Рязанской области. – Однако Дардыкина сообщила, что вещи, находившиеся в спортзале, пришли в негодность, и дала указание вывезти их на свалку с целью утилизации".