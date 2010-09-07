Франция бастует против пенсионной реформы

Именно во вторник парламент Франции приступит к рассмотрению предложенной правительством пенсионной реформы, сообщает ВВС. Ожидается, что на улицы французских городов выйдет более 2 млн. человек. Забастовка затронет транспортную систему страны от железных дорог до метро, а также весь государственный сектор: преподавателей, медиков, диспетчеров и т.д.

Ранее правительство Франции объявляло о сокращении рабочих мест в сферах образовани и в железнодорожных компаниях, что также повлекло недовольство населения страны. В понедельник 6 июня часть учителей в знак протеста не вышли на работу.