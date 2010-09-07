Франция бастует против пенсионной реформы
7 сентября 2010, 06:59ПолитикаОльга
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Сегодня по всей Франции пройдет Национальный день забастовки против пенсионной реформы. эта реформа предусматривает повышение возраста выхода на пенсию с 60 до 62 лет.
Именно во вторник парламент Франции приступит к рассмотрению предложенной правительством пенсионной реформы, сообщает ВВС. Ожидается, что на улицы французских городов выйдет более 2 млн. человек. Забастовка затронет транспортную систему страны от железных дорог до метро, а также весь государственный сектор: преподавателей, медиков, диспетчеров и т.д.
Ранее правительство Франции объявляло о сокращении рабочих мест в сферах образовани и в железнодорожных компаниях, что также повлекло недовольство населения страны. В понедельник 6 июня часть учителей в знак протеста не вышли на работу.
Кроме того, во вторник сенат также обсудит запрет на ношение паранджи, одобренный в июле этого года нижней палатой парламента, передает ВВС.
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