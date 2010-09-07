"Перезагрузку отношений" с Россией готовит белорусская оппозиция
7 сентября 2010, 09:30ПолитикаОльга
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Оппозиционные кандидаты в президенты Белоруссии готовы предложить России новый сценарий развития двусторонних отношений. Предполагается, что он будет основан на добрососедстве и прагматизме, а не идеологической догматике советских времен.
Как ожидается, дата выборов президента Белоруссии может быть назначена во вторник, сами выборы должны состояться не позже февраля 2011 года, пишет РИА Новости. Свыше десятка оппозиционных политиков обнаружили готовность участвовать в избирательной кампании, которая впервые проходит на фоне охлаждения отношений между Москвой и официальным Минском.
"Модель отношений с Россией по Лукашенко себя полностью исчерпала. Она работала на огромных российских дотациях и во всех смыслах нуждается в модернизации", - убеждены оппозиционеры.
Действующий президент Александр Лукашенко бессменно руководит страной с 1994 года.
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