"Перезагрузку отношений" с Россией готовит белорусская оппозиция

Как ожидается, дата выборов президента Белоруссии может быть назначена во вторник, сами выборы должны состояться не позже февраля 2011 года, пишет РИА Новости. Свыше десятка оппозиционных политиков обнаружили готовность участвовать в избирательной кампании, которая впервые проходит на фоне охлаждения отношений между Москвой и официальным Минском.