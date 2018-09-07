Новый замглавы города по финансам назначен в Нижнем Тагиле

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7 сентября врио главы Нижнего Тагила Владислав Пинаев представил нового заместителя главы города по финансово-экономической политике. Эту должность вместо Евгении Черемных займет Алексей Бурдилов.
Сюжеты: Нижний Тагил
Алексей Бурдилов до 2016 года был начальником финансового управления мэрии. После этого он занимал должность замдиректора по развитию ГБУСО «Многофункциональный центр».
Владислав Пинаев отметил профессиональные качества Алексея Бурдилова и пожелал ему успехов в работе, сообщается на официальном сайте Нижнего Тагила.
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