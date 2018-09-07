Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
#домахорошо
Владимир Тунгусов отправлен в отставку губернатором Свердловской области
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
C364831224db026461c378c632f38b4df01b8a8e2edad8d5d89636f8.jpg.800x612 q85

Владимир Тунгусов отправлен в отставку губернатором Свердловской области

Сегодня, 21:00Политика
Читайте
также
5 млн рублей выделены на проект реабилитации Черноисточинского водохранилища
Будни в Нижнем Тагиле: школьники, логогрифы и спорт
Учиться, добреть, здороветь: итоги недели в Нижнем Тагиле