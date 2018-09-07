Владимир Тунгусов отправлен в отставку губернатором Свердловской области

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Евгений Куйвашев отправил в отставку Владимира Тунгусова, исполняющим обязанности руководителя администрации губернатора назначен Азат Салихов.
Сюжеты: Екатеринбург
7 сентября губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сократил должность первого замгубернатора – руководителя администрации главы региона и отправил в отставку Владимира Тунгусова.
В структуре введена должность руководителя администрации губернатора, исполняющим обязанности назначен Азат Салихов, сообщают РИА Новости.
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