Владимир Тунгусов отправлен в отставку губернатором Свердловской области

Евгений Куйвашев отправил в отставку Владимира Тунгусова, исполняющим обязанности руководителя администрации губернатора назначен Азат Салихов. 7 сентября губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сократил должность первого замгубернатора – руководителя администрации главы региона и отправил в отставку Владимира Тунгусова. В структуре введена должность руководителя администрации губернатора, исполняющим обязанности назначен Азат Салихов, сообщают РИА Новости. Сюжеты: Екатеринбург

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter