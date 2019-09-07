На чём зарабатывают самые богатые свердловские депутаты

По данным за 2018-й, самым богатым депутатом является управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и КГОК Алексей Кушнарев с годовым заработком в 77,5 млн рублей. Также в его собственности имеется земельный участок площадью 2508 квадратных метров и жилой дом на 465,3 квадратного метра. В Заксо Алексей Кушнарёв представляет партию «Единая Россия».

На втором месте — предприниматель Александр Серебренников. За 2018 год он заработал 75,4 млн рублей. Серебренников является бенефициаром ООО «Группа компаний «Радуга», а также президентом Свердловского фонда поддержки регионального сотрудничества и развития.

Ещё в 1993 году он руководил фармацевтическим предприятием «Вегур» в Ревде, а в 1995-м — екатринбургский ЗАО «Фарм — Союз». В 2003 году он стал директором ООО «Радуга — Фарма». Также он является совладельцем ряда компаний, которые, по данным за 2017 год, в показателях чистой прибыли показывают отрицательные значения (ООО «САВ», УК «Радуга»,). Зато его «АВК-Альянс», среди учредителей которого указан то же «САВ», за 2018 год показал 62,8 миллиона рублей чистой прибыли.

Также с 1998 года под руководством Александра Серебренникова действует благотворительный фонд «Александр», работа которого направлена на помощь социально-незащищенным жителям Свердловской области. Напомним, депутатом свердловского Заксо Серебренников стал в 2011 году, а в 2016-м переизбрался на новый срок.